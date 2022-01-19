С начала года повысились цены на 23 марки автомобилей — список

С 1 по 15 января 2022 года эксперты «Цена Авто» зафиксировали появление новых прайсов на сайтах 23 марок, официально представленных на российском рынке.

Как сообщает Autostat.ru, с 1 января стоимость отечественных автомобилей выросла в диапазоне 1,5 — 8,0%. В среднем все модели LADA стали дороже на 3,3%.

У всей продуктовой линейки Kia и Hyundai в продаже появились машины 2022 года выпуска. Их цены оказались выше декабрьских на 1,6 — 5,5% и 1,8 — 5,4% соответственно. А кроме того, Hyundai повысила цены и на машины 2021 года производства на 1,0 — 3,0%. Kia пока продает «прошлогодние» машины по старым ценам.

Два других бренда, входящие в ТОП-5 российского рынка, Renault и Toyota, также оформили прибавку по всему модельному ряду. У французского бренда она варьировалась от 0,4 до 3,6%, у японского — от 1,0 до 5,6%.

Тотальное обновление прайсов отмечено также у японских Mazda (на 0,8 — 1,1%), Subaru (на 1,3 — 2,3%) и Suzuki (на 0,9 — 1,2%), у немецкого Volkswagen (на 0,6 — 12,3%), а также у европейских марок, входящих в концерн Stellantis — Citroen (на 2,9 — 8,5%) и Peugeot (на 0,8 — 7,8%).

Еще один бренд из этого концерна, немецкий Opel, сохранил цены на два кроссовера, а для остальных пассажирских и легких коммерческих моделей поднял их на 2,9 — 7,8%.

Кроме того, среди массовых марок эксперты зафиксировали рост стоимости на автомобили Chevrolet (2 модели на 1,0 — 1,8%), Geely (3 модели на 0,8 — 2,4%) и Skoda (1 модель на 0,1 — 0,6%).

В премиальном сегменте рынка выросли цены на все или большинство моделей у Genesis (на 0,8 — 8,9%), Infiniti (на 2,0 — 3,6%), Lexus (на 0,5 — 7,1%), Mercedes-Benz (на 0,5 — 7,7%), Porsche (на 2,9 — 20,1%), Volvo (на 2,8 — 7,7%).