23 работника поселковой школы в Карелии написали заявления об увольнении
25 сентября, 10:45
Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью
24 сентября, 12:45 Статьи
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20 Статьи
С начала года служба занятости Карелии трудоустроила 585 женщин с несовершеннолетними детьми
Сегодня 10:19
Поделиться

Уровень трудоустройства составил 58,6%. Это 21% от общего числа трудоустроенных соискателей. Найти работу с удобным графиком и при необходимости бесплатно пройти переобучение женщинам с детьми помогает новый национальный проект «Кадры».

фото: © Правительство Карелии

Женщин с высшим профессиональным образованием успешно трудоустроили на должности специалистов государственных учреждениях, экономистов и учителей. Женщины со средним профессиональным образованием работают бухгалтерами, поварами, пекарями. Предложения по заработной плате составили до 100 тыс. рублей. Средний возраст соискательницы — 38 лет. В этом году время трудоустройства удалось сократить до 3,3 месяца, что на 10 дней меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова подчеркнула, что сегодня модернизированная служба занятости предоставляет полный комплекс мер поддержки для трудоустройства женщин.

— Женщины — активные участницы рынка труда. Мы понимаем, что совмещать воспитание детей и профессиональные обязанности бывает не просто, поэтому специалисты подбирают соответствующие вакансии с удобным графиком работы. Помощь женщинам с детьми оказывается адресно. А если у мам нет необходимых профкомпетенций, можно бесплатно пройти обучение по линии службы занятости, — отметила Елена Фролова.

Напомним, с 2025 года Карелия вступила в новый нацпроект «Кадры». Он решает задачи рынка труда, которые стоят перед службой занятости региона: это тесное взаимодействие с различными категориями соискателей, где конечным результатом должно стать трудоустройство, получение новых знаний или открытие собственного дела.

Добавим, в республике по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова для безработных женщин с несовершеннолетними детьми был увеличен размер единовременной финансовой помощи на открытие предпринимательства до 250 тыс. рублей. Также безработные жители региона могут получить при успешной защите проекта от 100 до 400 тыс. рублей на открытие собственного дела. На самую высокую выплату в 400 тыс. рублей могут претендовать ветераны СВО, а члены их семей — на 300 тыс. рублей.

Сегодня работодатели Карелии предлагают более 6 тысяч вакансий. Найти их можно по ссылке: https://trudvsem.ru/.

