С начала года в Карелии произошло 32 ДТП с участием детей-пассажиров

В авариях более 40 детей получили травмы, один ребёнок погиб.

За то же время автоинспекторы пресекли порядка 1350 нарушений правил перевозки детей в автомобиле, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.



Согласно правилам, ребёнок должен находиться в автомобиле в детском удерживающем устройстве, правильно подобранным по росту и весу, и быть пристегнутым ремнем безопасности. При перевозке детей водителю необходимо выбирать плавный стиль езды и безопасную скорость, избегать резких маневров и торможения.



Берегите детей, обеспечивайте их безопасность в автомобиле, даже при поездке на короткие расстояния, напомнили в ведомстве.

