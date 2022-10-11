С начала года в Карелии взыскали почти 400 миллионов рублей долгов по алиментам

По сравнению с прошлым годом сумма взысканий увеличилась более чем в 2 раза, сообщили в УФССП Карелии.

Общая сумма взысканных денежных средств за 10 месяцев 2022 года составила 397 млн рублей, что более чем в 2 раза превысило показатели работы в аналогичном периоде прошлого года.

Количество дел по сравнению с прошлым годом также выросло, но на 13%. Возросло и количество исполнительных документов.

За 10 месяцев в текущем году судебные приставы-исполнители наложили 324 ареста на имущество должников по алиментным обязательствам, в аналогичном периоде прошлого года — 117.