С начала года в Карелии зафиксировали большое количество обморожений

Михаил Охлопков рассказал, с чем жители республики обращались в травматологию.

Как в личном профиле сообщил глава Минздрава Карелии, с 1 января 2024 года в травматологическое отделение и травмпункт Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи обратились 885 человек: 652 — днем и 233 — ночью.

По словам Михаила Охлопкова, первое место по характеру травм занимают ушибы различных локализаций, переломы, растяжение связок, раны.



Министр здравоохранения республики отметил, что 124 пациента обратились по поводу травмы, полученной на улице в результате падения. «Особенность этого года — большое количество обращений по поводу обморожений — 19. Трое пациентов с обморожением были госпитализированы», — добавил Охлопков.



Кроме того, стационар были госпитализированы 86 пациентов, из них 30 — люди пожилого возраста с тяжелыми травмами (множественными переломами ребер, переломами бедра, верхних конечностей со смещением). В прошлом году за этот же период было госпитализировано 68 человек, из них 30 — пожилых.



«Пожилым людям из-за большой вероятности получить перелом рекомендую не выходить в гололед на улицу. Даже выход на неостекленный балкон (из-за скользкой поверхности) может привести к переломам», — написал Михаил Охлопков.