С начала года в Петрозаводске в 14 ДТП пострадали 13 пешеходов, двое погибли

Половина сбитых пешеходов переходила дорогу по «зебре».
С начала 2023 года в столице Карелии в 14 дорожных авариях 13 пешеходов получили травмы, два человека погибли. Половина наездов на людей зарегистрирована на пешеходных переходах.
С 27 февраля по 7 марта на территории Петрозаводска проходит профилактическое мероприятие «Я - пешеход!».
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами, юными инспекторами движения, представителями общественных организаций проведут ряд встреч с населением.
Совместно с представителями системы образования автоинспекторы проведут семинары для педагогов на тему обучения детей правилам дорожной безопасности. На предприятиях и в автошколах будут организованы выступления с показом тематических видеороликов.
Дорожные полицейские организуют контроль за состоянием и содержанием улиц и автодорог. Особое внимание дорожная полиция уделит состоянию пешеходных переходов.
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