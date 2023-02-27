С начала года в Петрозаводске в 14 ДТП пострадали 13 пешеходов, двое погибли

Половина сбитых пешеходов переходила дорогу по «зебре».

С начала 2023 года в столице Карелии в 14 дорожных авариях 13 пешеходов получили травмы, два человека погибли. Половина наездов на людей зарегистрирована на пешеходных переходах.



С 27 февраля по 7 марта на территории Петрозаводска проходит профилактическое мероприятие «Я - пешеход!».



Сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами, юными инспекторами движения, представителями общественных организаций проведут ряд встреч с населением.



Совместно с представителями системы образования автоинспекторы проведут семинары для педагогов на тему обучения детей правилам дорожной безопасности. На предприятиях и в автошколах будут организованы выступления с показом тематических видеороликов.



Дорожные полицейские организуют контроль за состоянием и содержанием улиц и автодорог. Особое внимание дорожная полиция уделит состоянию пешеходных переходов.