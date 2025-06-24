С начала года ветеранам боевых действий предоставили в аренду 104 земельных участка

Это сделано в рамках активной работы по поддержке ветеранов.

С начала 2025 года в Карелии ветеранам боевых действий предоставили 104 земельных участка в аренду. Как рассказали в Минимущества Карелии, это в два раза больше, чем за весь прошлый год.

Петрозаводчанин Александр — ветеран боевых действий, воспользовался этой возможностью. Мужчина выбрал участок в Кондопожском районе, а после кадастровый инженер помог подготовить схему расположения. На месте провели кадастровые работы после согласования с ведомством, также участок поставили на кадастровый учет. Теперь Александр по договору имеет право на 20-летнюю аренду участка и ведение садоводства, а также может построить там дом.

— Общаясь с ветеранами, не раз убеждался, что предоставление земельных участков без торгов — это не просто формальная поддержка, а действенная мера, которая помогает им обрести стабильность и реализовать свои планы. Работу продолжим, - заверил министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия Сергей Седлецкий.

В Минимущества Карелии отметили увеличение темпов поддержки ветеранов. За первое полугодие 2025 года было утверждено более 100 схем расположения земельных участков, которые после постановки на кадастровый учет будут переданы в аренду в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах».