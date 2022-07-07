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С начала года водители автобусов в Карелии 1290 раз нарушили ПДД

Новости. Общество
18:56, 09 Июля 2022
фото: Госавтоинспекция Карелии

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Госавтоинспекции привела статистику проверки автобусов на дорогах республики за 2022 год.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, всего за 6 месяцев 2022 года водители автобусов 1290 раз нарушили П. Д. При этом самым частым нарушением — 967 раз — было превышение скорости.

Также водители общественного транспорта часто «забывают» пристегиваться ремнем безопасности (67 раз) и отвлекаются на гаджеты (37 нарушений). Без допуска транспортного средства к участию в дорожном движении управляли 35 водителей.

Кроме того, 7 раз были остановлены водители маршруток без прав, а один водитель был пьян.

С начала года в республике с участием пассажирского автотранспорта произошло 10 ДТП, в результате которых пострадал 21 человек. В том числе по вине водителей автобусов произошло 7 происшествий, в которых пострадали 17 человек.

При этом, как отметили в ГИБДД, большинство водителей соответствует нормам и требованиям пассажирских перевозок.

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