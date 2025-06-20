С начала года жители Карелии перевели мошенникам более 360 млн рублей

По данным прокуратуры Карелии, с января 2025 года почти 1200 жителей республики стали жертвами интернет-мошенников.

Общая сумма ущерба превысила 360 миллионов рублей — это на 37 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года.

Только за последнюю неделю аферисты обманули 39 человек. Самая крупная сумма потерь составила 5,4 миллиона рублей. Преступники чаще всего действуют через социальные сети и сайты объявлений.

Среди распространенных схем — звонки от якобы сотрудников сотовых компаний, поликлиник и энергосбытовых организаций. Напомним, в июне пенсионерка из Петрозаводска под давлением мошенников продала две квартиры и перевела им более 5,4 миллиона рублей.

Прокуратура напомнили алгоритм действий для жертв кибермошенников. Если аферисты оформили кредит на ваше имя, нужно срочно обратиться в полицию и написать заявление в банк с требованием приостановить кредитный договор.