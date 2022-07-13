С начала мая правоохранители изъяли у жителей Карелии более полутонны незаконно добытой рыбы

В рамках операции «Путина» было составлено 157 административных протоколов и возбуждено 19 уголовных дел, сообщили в МВД Карелии.

В Карелии с начала мая проходили мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов незаконной добычи водных ресурсов. Организатором операции под названием «Путина» выступило МВД республики.

Полицейские провели свыше 430 рейдов, во время которых изъяли 546 незаконных орудий лова, в том числе сети, и более полутонны незаконно добытой рыбы.

С начала мая было составлено 157 административных протоколов, а также возбуждено 19 уголовных дел в Кондопожском, Лахденпохском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском и Сегежском районах.

Так, в Северном Приладожье сотрудники полиции пресекли два факта незаконного вылова рыбы в местах нереста на реке Асиланйоки. Жители Лахденпохьи выловили более 1200 экземпляров корюшки.

Один житель Кондопожского района выловил 123 окуня и 114 особей плотвы с икрой на реке Суна в местах нереста рыбы. Еще двое кондопожан незаконно добыли 31 судака. В отношении них возбуждены уголовные дела.

В настоящее время по всем уголовным дела проводятся следственные мероприятия.