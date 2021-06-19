Реклама
Прислать новость
Залитый в керны битум плавится на жаре и прилипает к обуви жителей Петрозаводска 5
Сегодня 13:16
Стало известно, как телефоны попадают в базы для спам-звонков
19.06.2021 21:20
В Карелии медведь посетил кладбище в родительскую субботу 2
Сегодня 10:51

С начала недели столбики термометров будут продолжать «ползти» вверх до +35

Новости. Погода
19:38, 20 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Раскаленный воздух с Иранского нагорья принес аномальную жару, в том числе и в Карелию.

Антициклон принесет аномальную жару значительной части европейской России. По его западной периферии в Центр России начнет поступать раскаленный воздух с Иранского нагорья. Положительная аномалия температуры от юга Центрального района до Белого моря может составлять 6-8, в отдельные дни местами до 10-12 градусов, сообщают «Метеоновости».

С начала недели столбики термометров будут продолжать «ползти» вверх и со вторника днем уже  ожидается 30-35 градусов тепла. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Карелии. В понедельник, вторник и среду в республике столбики термометров поднимутся до +30…+35 градусов.

Специалисты отмечают, что духота и перегрев особенно плохо переносятся в городских условиях, где заметно снижено содержание кислорода в воздухе. Создаются условия погодной гипоксии, которую особенно плохо переносят люди с сердечно-сосудистыми патологиями, особенно уязвимы пожилые люди и дети, лица с ишемической болезнью сердца, эндокринными нарушениями, а также перенесшие в недавнем прошлом серьезные заболевания органов дыхания, осложненные кислородной недостаточностью, особенно при несостоятельности механизмов термоадаптации.

Им рекомендуется реже выходить на улицу, особенно в околополуденные часы, свести к минимуму пребывание на солнце, соблюдать назначенные врачом лечебные мероприятия, соблюдать питьевой режим — это вода минеральная без газа, морсы, зеленый чай, травяные настойки, чаще принимать контрастный душ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-06-20 19:52:59
Вечнонедовольные будут ныть целую неделю, лишь бы душ не принимать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
13.06.2021, 15:00
Стали известны подробности гибели семьи с двумя маленькими девочками на озере в Карелии
13.06.2021, 20:23
Волонтеров просят помочь в поисках тел утонувших в Медвежьегорском районе супругов
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу

Аналитика

18.06.2021 16:57
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Сколько смогли 2
18.06.2021 16:55
Владимир Кванин, партия «Новые люди»: «Экологически чистая Карелия — это наша цель»
18.06.2021 12:00
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 5
17.06.2021 09:56
У озера 4
15.06.2021 16:13
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»