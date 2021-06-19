С начала недели столбики термометров будут продолжать «ползти» вверх до +35

Раскаленный воздух с Иранского нагорья принес аномальную жару, в том числе и в Карелию.

Антициклон принесет аномальную жару значительной части европейской России. По его западной периферии в Центр России начнет поступать раскаленный воздух с Иранского нагорья. Положительная аномалия температуры от юга Центрального района до Белого моря может составлять 6-8, в отдельные дни местами до 10-12 градусов, сообщают «Метеоновости».

С начала недели столбики термометров будут продолжать «ползти» вверх и со вторника днем уже ожидается 30-35 градусов тепла. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Карелии. В понедельник, вторник и среду в республике столбики термометров поднимутся до +30…+35 градусов.

Специалисты отмечают, что духота и перегрев особенно плохо переносятся в городских условиях, где заметно снижено содержание кислорода в воздухе. Создаются условия погодной гипоксии, которую особенно плохо переносят люди с сердечно-сосудистыми патологиями, особенно уязвимы пожилые люди и дети, лица с ишемической болезнью сердца, эндокринными нарушениями, а также перенесшие в недавнем прошлом серьезные заболевания органов дыхания, осложненные кислородной недостаточностью, особенно при несостоятельности механизмов термоадаптации.

Им рекомендуется реже выходить на улицу, особенно в околополуденные часы, свести к минимуму пребывание на солнце, соблюдать назначенные врачом лечебные мероприятия, соблюдать питьевой режим — это вода минеральная без газа, морсы, зеленый чай, травяные настойки, чаще принимать контрастный душ.