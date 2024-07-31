С начала недели в Карелии оперативно потушили шесть лесных пожаров

Большинство возгораний произошло из-за нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесу.

С начала недели в Карелии пожарные оперативно потушили шесть лесных пожаров. Статистику опубликовало Минприроды Карелии в соцсетях.

Большинство возгораний произошло из-за нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесу — 2 пожара в Суоярвском округе, а также по одному пожару в Кондопожском районе, Питкярантском и Сегежском округах.

Еще одно возгорание в Питкярантском округе произошло из-за грозы. Все пожары были ликвидированы в течение первых суток, общая площадь, пройденная огнем, составила 13,8 га.



На утро 2 августа на территории лесного фонда республики действующих пожаров нет.



Напомним, что в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим и запрет на разведение открытого огня. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима гражданам грозит штраф от 40 тыс. рублей, юридическим лицам — от 600 тыс. рублей.

Сообщить о лесном пожаре в Карелии можно по круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142)-55-55-80, звонок бесплатный.