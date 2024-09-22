С начала октября в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

Изменения связаны со строительством нового многоквартирного дома.
Из-за строительства нового многоквартирного дома в начале октября будет запрещен въезд на улицу Герцена с Красной улицы и проспекта Ленина, предупредили в администрации Петрозаводска.
Водителей просят быть внимательными, следовать дорожным знакам и заранее планировать пути объезда.
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