С начала сезона байкеры Петрозаводска успели побывать в 10 ДТП

За восемь месяцев года в карельской столице зарегистрировали 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы 11 мотоциклистов.

В этом году в столице Карелии произошли 10 ДТП, в которых 11 байкеров получили травмы.



На днях автоинспекторы остановили незарегистрированный мотоцикл, водитель которого ехал без мотошлема.



За вождение незарегистрированной техники предусмотрен штраф 500-800 рублей, в случае повторного нарушения – пять тысяч рублей или лишение прав.



За езду без шлема байкеру придется заплатить штраф в тысячу рублей, рассказали в Госавтоинспекции столицы Карелии.