С начала зимы в России серьезно подорожает проезд на железнодорожном транспорте

С 1 декабря индексация тарифа на проезд в дальних плацкартных и общих вагонах составит 10,75%.

В России с 1 декабря будет проиндексирован на 10,75% железнодорожный тариф на перевозку пассажиров внутри страны в плацкартных и общих вагонах. Об этом в пятницу, 6 октября, говорится в пояснительной записке к проекту приказа ФАС, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщают «Известия».

«Проектом приказа предусмотрена индексация с 1 декабря 2023 года <…> на перевозки <…> в составе поездов дальнего следования на 10,75%», — говорится в записке.

Дополнительно вырастут на 7,6% тарифы на перевозку пассажиров в пригородных поездах, отмечается в документе.

Также поднимется и тариф на перевозку грузов по железнодорожной сети — с 1 декабря его проиндексируют на 7,6%. Кроме того, с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года будет действовать еще дополнительная целевая надбавка к железнодорожному тарифу в размере 2% в связи с капитальным ремонтом инфраструктуры.