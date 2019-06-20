"С нашей стороны претензий к Шалак нет", – заявил Лабинов по делу арестованного фермера

Минсельхоз Карелии не имеет никаких претензий к фермеру Ираиде Шалак, арестованной по обвинению в мошенничестве с грантами господдержки.

Информация об аресте фермера Ираиды Шалак была опубликована на сайте МВД Карелии во вторник, 18 июня.

"Сотрудники полиции выявили факт хищения бюджетных денег при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса у фермера в Олонецком районе, - говорится в сообщении ведомства. - Мошенничество инкриминируется 52-летней жительнице Олонецкого района, которая является главой крестьянского хозяйства".

По версии следствия, в течение последних нескольких лет Шалак "фиктивно зарегистрировала 12 работников своего производства в качестве индивидуальных предпринимателей - глав фермерских хозяйств, предоставив соответствующие документы в налоговую службу".

После чего, заявляют следователи, эти индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели в итоге получили 14,3 миллиона рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство.

В любом уголовном деле есть потерпевшая сторона. В данном случае это государство, которое фермер якобы обманула на почти 15 миллионов рублей. Точнее – Минсельхоз Карелии, выступивший грантодателем.

И тут глава ведомства Владимир Лабинов говорит, что ведомство не имеет никаких претензий к Шалак.

- С нашей стороны претензий к Шалак нет. Срок отчета по грантам еще не завершен, но периодически она (Шалак) отчитывается, - пояснил он в телефонном разговоре с журналистом "Столицы на Онего".

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