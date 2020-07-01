С неба исчезла одна из самых ярких звезд во Вселенной

В созвездии Водолея пропала гигантская звезда.

Ученые, работающие в Европейской южной обсерватории в пустыне Атакама на севере Чили, обнаружили исчезновение нестабильной сверхкрупной звезды в карликовой галактике Кинмана, пишет "BBC. Русская служба новостей".

"Одна из самых массивных звезд в ближней Вселенной просто тихо растворилась в ночи", – так описал свои впечатления астроном Жозе Гро.

Одна из гипотез предполагает, что звезда потеряла яркость и оказалась закрыта от наблюдателей космической пылью.

Другое предположение, особенно взволновавшее ученых, - что она схлопнулась в черную дыру, не став перед этим сверхновой.

"Если это так, – говорит руководитель научной группы Эндрю Аллан из Тринити-колледжа в Дублине, – то мы впервые видим, как столь огромная звезда заканчивает свой век подобным образом".

Эндрю Аллан и его коллеги из Ирландии, Чили и США занимались изучением сверхкрупных звезд и их развития, и этот ранее изученный объект в галактике Кинмана показался им подходящим для наблюдений.

За упомянутой звездой разные группы астрономов пристально наблюдали с 2001 по 2011 год и пришли к заключению, что она находилась на финальной стадии своей эволюции.

Свет от галактики стабильно указывал на наличие в ней гигантской переменной голубой звезды примерно в 2,5 млн раз ярче Солнца.

Звезды такого типа нестабильны, их яркость и спектр подвержены резким переменам.