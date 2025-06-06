С нового учебного года в школах ОАЭ ученики будут изучать искусственный интеллект

Этот предмет будет доступен с детского сада и до 12-го класса на всех этапах государственного образования.

Шейх и премьер-министр ОАЭ Мохаммед бин Рашид Аль Мактум отметил, что это решение является частью долгосрочных планов страны по подготовке будущих поколений к другому, новому миру. Об этом сообщает Khaleej Times.

«Наша обязанность — подготовить наших детей к тому времени, которое не похоже на наше, с условиями, отличными от наших, и с новыми навыками и возможностями, которые обеспечат постоянный импульс развития и прогресса нашей страны на десятилетия вперед», — добавил он.

Министр образования Сара бинт Юсеф Аль Амири отметила, что учебная программа включает основные концепции ИИ: данные и алгоритмы, программное обеспечение, этическое сознание, применение искусственного интеллекта в реальности, инновации и проекты, а также политика и социальная активность.

Для этого министерство предоставит учителям всесторонние ресурсы, включая мероприятия и планы уроков, адаптированные к разным условиям обучения.

Напомним, что в России сейчас разрабатывается учебник по семьеведению. Сделать этот предмет обязательным по аналогии с «Разговорами о важном» предложила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.