С обновленного автовокзала Петрозаводска ежедневно отправляют 200 рейсов

После реконструкции петрозаводчане получили современный транспортный узел.

В четверг, 7 декабря глава Карелии Артур Парфенчиков приехал на автовокзал, чтобы поблагодарить сотрудников строительной компании «Форто Инвест», которые достроили социальный объект в Петрозаводске.



«Компания провела большую и серьезную работу, с которой предыдущие подрядчики не справились, — отметил Парфенчиков. — Московская фирма, начинавшая стройку, не смогла ее завершить. Причины, отчасти, объективные: карантин (помните, мы тогда боролись с коронавирусом?), изменение курса валют, удорожание стройматериалов. К тому же, часть оборудования просто перестали поставлять в нашу страну. Переделывать чужую работу всегда сложнее, чем построить что-то самому с нуля. Но наши строители справились с этой сложной инженерно-технической задачей».



По его словам, в итоге горожане получили современный транспортный узел. С автовокзала ежедневно уходят 200 рейсов в районы республики, а люди могут ожидать свой автобус в комфортных условиях.











Напомним, петрозаводский автовокзал после реконструкции заработал 4 декабря.