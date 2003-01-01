С октября изменится расписание автобусов между Петрозаводском и Кондопогой

Часть рейсов отменяется, но вместо них вводятся другие.
С 1 октября 2025 года автобусы между Петрозаводском и Кондопогой будут ходить по измененному расписанию. «Карелавтотранс» сообщил о сезонных коррективах.
Так, рейс №131 «Петрозаводск – Кондопога/Тулгуба», который отправлялся в 18:45 по пятницам и воскресеньям, с 1 октября выполнять не будут. Вместо этого рейс №132Э «Петрозаводск – Кондопога ЭКСПРЕСС» будет ходить ежедневно. Его отправление из Петрозаводска запланировано на 18:25.
Напмоним, ранее сообщалось, что с 23 сентября изменится расписание автобусного рейса из Петрозаводска в Санкт-Петербург через город Сортавала.