С островов на границе с Карелией эвакуировали девять туристов

На реке Вуокса в Приозерском районе спасатели вывезли с островов две группы туристов, включая троих детей.

Помощь спасателей потребовалась двум группам туристов в Приозерском районе Ленобласти. Одни дрейфовали на заглохшей лодке, другие из леса сразу отправились к врачам.

Как сообщили 47news в Аварийно-спасательной службе, в начале четвертого дня 5 июля поступило сообщение о лодке на реке Вуоксе, у которой заглох мотор. Четверо взрослых и трое детей дрейфовали в районе острова Волчий. Дежурная смена ПСО Приозерска переправила их на остров Никитинский, а с него — на большую землю.

С того же острова Никитинского спасатели увезли двоих мужчин. Во время прогулки по местному лесу их укусили клещи. Спасатели проводили туристов до машины, после чего те сами отправились к врачам.