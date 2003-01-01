С отца в Суоярви взыскали 258 тысяч рублей неустойки за неуплату алиментов

Умышленное неисполнение обязательств стоило отцу немалых денег.
Суоярвский районный суд удовлетворил иск о взыскании неустойки с жителя Карелии, который на протяжении семи лет уклонялся от уплаты алиментов на двух несовершеннолетних детей.
Согласно материалам дела, у мужчины образовалась задолженность по алиментам с февраля 2018 по май 2025 года, которая составила 1 299 000 рублей.
Суд установил, что отец детей не исполнял свои обязательства умышленно, не имея для этого уважительных причин. В результате с него была дополнительно взыскана неустойка в размере 258 000 рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный срок.
