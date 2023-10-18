С петрозаводских клумб убирают цветы

В парках и скверах ежедневно работают мобильные бригады и техника.

Подрядчик продолжает снимать цветы с клумб Петрозаводска, сообщили 18 октября в паблике городской администрации.



В парках и скверах ежедневно работают мобильные бригады и техника, напомнили в источнике. На этой неделе подрядчик продолжает снимать цветы с городских клумб. Дренаж добавляют в вазоны на Березовой аллее.

Кроме того, рабочие подметают пешеходные дороги и убирают мусор из урн в разных районах карельской столицы.



Работу контролируют специалисты управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.