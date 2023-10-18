С петрозаводских клумб убирают цветы

В парках и скверах ежедневно работают мобильные бригады и техника.
Подрядчик продолжает снимать цветы с клумб Петрозаводска, сообщили 18 октября в паблике городской администрации.
В парках и скверах ежедневно работают мобильные бригады и техника, напомнили в источнике. На этой неделе подрядчик продолжает снимать цветы с городских клумб. Дренаж добавляют в вазоны на Березовой аллее.
Кроме того, рабочие подметают пешеходные дороги и убирают мусор из урн в разных районах карельской столицы.
Работу контролируют специалисты управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.
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