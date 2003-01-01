С подрядчиком, который выиграл конкурс на строительствл ФОКа в Олонце, разорвали контракт

Выигравший конкурс на строительство ФОКа в Олонце подрядчик сорвал сроки контракта
Реализация проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Олонец была запланирована на 2025–2026 года.
В первом полугодии 2025 года был заключён муниципальный контракт с подрядной организацией. Выполнив часть подготовительных работ по проекту, подрядчик не смог впоследствии выдерживать график строительства.
— В сентябре текущего года контракт на строительство объекта был расторгнут, оплата по контракту не производилась, — рассказали в минсельхозе Карелии.
Для продолжения работ и завершения реализации проекта в настоящее время проводится работа по передаче финансирования с муниципального на республиканский уровень.
Напомним, строительство второй очереди «Луми» сейчас ведется за счет регионального бюджета силами местной компании «Специализированный застройщик «СП № 1». С предыдущим подрядчиком, напомним, контракт был расторгнут. До конца года планируют завершить строительство спортивно-хозяйственного корпуса, здания судейской с трибунами на 200 мест, гаража и вспомогательных сооружений.