С подрядчиком, который выиграл конкурс на строительствл ФОКа в Олонце, разорвали контракт

Напомним, строительство второй очереди «Луми» сейчас ведется за счет регионального бюджета силами местной компании «Специализированный застройщик «СП № 1». С предыдущим подрядчиком, напомним , контракт был расторгнут. До конца года планируют завершить строительство спортивно-хозяйственного корпуса, здания судейской с трибунами на 200 мест, гаража и вспомогательных сооружений.

Для продолжения работ и завершения реализации проекта в настоящее время проводится работа по передаче финансирования с муниципального на республиканский уровень.

— В сентябре текущего года контракт на строительство объекта был расторгнут, оплата по контракту не производилась, — рассказали в минсельхозе Карелии.

В первом полугодии 2025 года был заключён муниципальный контракт с подрядной организацией. Выполнив часть подготовительных работ по проекту, подрядчик не смог впоследствии выдерживать график строительства.

Реализация проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Олонец была запланирована на 2025–2026 года.

