С погибшим на СВО бойцом простились в Олонецком районе Карелии

Ещё один уроженец юга Карелии погиб на спецоперации.

Церемония прощания с погибшим на СВО бойцом прошла в деревне Сяндеба Олонецкого района Карелии. Об этом сообщили в официальном паблике администрации района.

— Олонецкий район попрощался с еще одним участником СВО Богдановым Владиславом Викторовичем, — написали в паблике.

В церемонии приняли участие родственники и близкие Владислава, представители районной администрации, депутат Заксобрания Карелии.

— Выражаем искрение соболезнования родным и близким Владислава Викторовича. Он настоящий герой, отдавший жизнь за свое Отечество, — написали в администрации района.