С погибшим на СВО простились на юге Карелии

В Прионежском районе проводили земляка в последний путь.

С рядовым Марком Кузиным, погибшим в ходе СВО, простились вчера, 11 апреля, в Прионежском районе Карелии. Об этом сообщил Григорий Шемет.

«От лица администрации района и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Марка», — написал Шемет.

Ранее стало известно о погибшем бойце с Беломорского округа Карелии.