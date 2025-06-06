С погибшим на СВО простились на юге Карелии

В Прионежском районе проводили земляка в последний путь.
С рядовым Марком Кузиным, погибшим в ходе СВО, простились вчера, 11 апреля, в Прионежском районе Карелии. Об этом сообщил Григорий Шемет.
«От лица администрации района и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Марка», — написал Шемет.
Ранее стало известно о погибшем бойце с Беломорского округа Карелии.
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