С погибшими на СВО земляками простились на юге Карелии

В Прионежье и Олонецком районе проводили в последний путь погибших на спецоперации земляков.
Сегодня, 26 апреля, Прионежский район простился с рядовым Тихомировым Денисом Юрьевичем, который погиб в ходе СВО, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации района Григорий Шемет.
В Олонецком район тоже сегодня проводили в последний путь погибшего участника специальной военной операции Никитина Павла Сергеевича.
Как рассказали в официальном паблике района, бойца похоронили с воинскими почестями в поселке Ильинский.
Администрации двух районов выразили в сети соболезнования родным и близким погибших земляков.
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