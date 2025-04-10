С погибшими на СВО земляками простились на юге Карелии

В Прионежье и Олонецком районе проводили в последний путь погибших на спецоперации земляков.

Сегодня, 26 апреля, Прионежский район простился с рядовым Тихомировым Денисом Юрьевичем, который погиб в ходе СВО, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации района Григорий Шемет.





В Олонецком район тоже сегодня проводили в последний путь погибшего участника специальной военной операции Никитина Павла Сергеевича.

Как рассказали в официальном паблике района, бойца похоронили с воинскими почестями в поселке Ильинский.

Администрации двух районов выразили в сети соболезнования родным и близким погибших земляков.