С помощью мессенджера MAX теперь можно купить табак с алкоголем, а также предъявить удостоверения инвалидов и пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет подтверждать возраст с помощью платформы MAX при покупке ряда товаров с возрастными ограничениями. Пенсионеры и граждане с инвалидностью же смогут предъявить удостоверение с правом на льготу.
Закон вносит точечные поправки в действующее законодательство, сообщается на официальном ресурсе опубликования правовых актов. С помощью идентификации в MAX граждане смогут подтверждать совершеннолетие в следующих ситуациях:
— При покупке алкоголя, табачной продукции и слабоалкогольных энергетических напитков.
— При приобретении информационной продукции, маркированной возрастными ограничениями (18+).
— При покупке опасных газосодержащих товаров бытового назначения.
— При участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий с возрастным цензом.
Помимо этого, документ вводит:
— Внесудебную блокировку сайтов, занимающихся онлайн-продажей табака, кальянов и сопутствующих товаров.
— Изменения в порядок регистрации доменных имен. Регистрацию будут осуществлять российские юридические лица из специальных перечней. Для регистрации домена потребуется обязательная идентификация через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Исключение сделано для государственных органов и учреждений, чьи домены будут регистрировать некоммерческие организации из правительственного перечня.
Также Социальный фонд России сообщил, что подтвердить право на льготы можно электронным удостоверением из приложения MAX.
Пенсионеры и люди с инвалидностью могут подтверждать право на выплаты и льготы электронным удостоверением через мобильное приложение MAX. Цифровой документ используется вместо бумажного удостоверения для получения скидок в магазинах, бесплатного посещения музеев, подтверждения права на льготный проезд и получение социальных услуг.
Для его оформления необходимо установить мобильные приложения «Госуслуги» и MAX, после чего подтвердить согласие Социальном фонду на выпуск электронного удостоверения. Далее нужно выбрать «Цифровой ID» и нажать «Создать».
Ранее Путин подписал закон о домовых чатах в MAX.