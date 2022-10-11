С помощью прокуратуры в школьном медкабинете города в Карелии появилось необходимое оборудование

В Кондопоге после иска прокуратуры школа оснастила медицинский кабинет необходимым оборудованием, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Прокуратура Кондопожского района в результате проверки выявила отсутствие оснащения необходимым оборудованием в медицинском кабинете школы № 1 города Кондопога. Медицинское оборудование присутствовало там, но не в полном объеме.

В результате прокуратура направила в суд иск с требованием приобрести оборудование. Суд удовлетворил этот иск, а школа исполнила решение суда.

В настоящий момент медицинский кабинет в школе укомплектован в соответствии с нормами закона.

Кроме того, прокуратура направила в суд аналогичные иски, касающиеся школ № 2, 3, 7 и 8 Кондопоги. Иски также были удовлетворены, прокуратура контролирует выполнение решений суда.