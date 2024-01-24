С понедельника в троллейбусах Петрозаводска вновь можно будет платить банковскими картами

С 29 января возобновляются расчеты за проезд в троллейбусах с использованием терминалов.

С понедельника, 29 января, за проезд в электротранспорте карельской столице вновь можно будет платить с помощью банковских карт.



Об этом сообщили в паблике муниципального предприятия «Городской транспорт».



Напомним, все воскресенье, 28 января, в троллейбусах принимали только наличную плату из-за поломки терминалов.