С понедельника в троллейбусах Петрозаводска вновь можно будет платить банковскими картами

С 29 января возобновляются расчеты за проезд в троллейбусах с использованием терминалов.
С понедельника, 29 января, за проезд в электротранспорте карельской столице вновь можно будет платить с помощью банковских карт.
Об этом сообщили в паблике муниципального предприятия «Городской транспорт».
Напомним, все воскресенье, 28 января, в троллейбусах принимали только наличную плату из-за поломки терминалов.
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