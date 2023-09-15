С понедельника в здании правительства России вводят масочный режим

В Доме правительства с 18 сентября вводят масочный режим из-за распространения COVID-19.

В здании правительства РФ с 18 сентября будет введен масочный режим, пишет РБК. Будут ограничены личные контакты между работниками, а также уменьшится количество зарубежных и внутрироссийских командировок членов кабмина.



«На территории дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим, — подтвердили РБК в пресс-службе правительства. — Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Временные ограничительные меры будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации».



Как сообщили РБК в Роспотребнадзоре, с наступлением осеннего периода традиционно наблюдается рост заболеваний ОРВИ, гриппа и COVID-19: «Это ожидаемая и прогнозируемая ситуация, которая связана с рядом факторов. Во-первых, холодная погода, которая постепенно начинает устанавливаться в Северном полушарии. Во-вторых, увеличивается число контактов между людьми после летних отпусков и каникул».

Уровень заболеваемости коронавирусом начал снижаться в России с октября прошлого года и достиг минимальных значений к июлю. В мае 2023 года ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19, однако в августе заболеваемость снова начала расти. Так, если в начале августа в России выявляли около 3 тысяч зараженных в неделю, то к 10 сентября уровень заболеваемости увеличился до 7 тысяч 688 выявленных случаев в неделю, сообщает РБК.



В конце августа ВОЗ предупредила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире. Так, число инфицированных с 24 июля по 20 августа текущего года выросло на 63%, увеличилось также количество госпитализаций. При этом зарегистрированные случаи не полностью отражают уровень инфицирования — за последнее время значительно сократились объемы тестирования на COVID-19, отмечает РБК.