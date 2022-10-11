Перевозчики заявили о повышении стоимости проезда во всех пригородных автобусах Карелии

В ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» предупредили о повышении минимальной стоимости проезда в пригородных и междугородних автобусах.
С 5 декабря минимальная стоимость проезда, а также стоимость провоза одного места багажа в автобусах ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» будет составлять 35 рублей 00 копеек.
До 5 числа стоимость составляет 30 рублей 00 копеек.
Ранее сообщалось, что 1 декабря рейс по маршруту № 9900 «Петрозаводск - Вологда», отправлением в 07.10 выполняться не будет.
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