Перевозчики заявили о повышении стоимости проезда во всех пригородных автобусах Карелии

В ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» предупредили о повышении минимальной стоимости проезда в пригородных и междугородних автобусах.

С 5 декабря минимальная стоимость проезда, а также стоимость провоза одного места багажа в автобусах ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» будет составлять 35 рублей 00 копеек.



До 5 числа стоимость составляет 30 рублей 00 копеек.



Ранее сообщалось, что 1 декабря рейс по маршруту № 9900 «Петрозаводск - Вологда», отправлением в 07.10 выполняться не будет.