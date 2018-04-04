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Новости. Общество
10:45, 04 Апреля 2018

С приходом весны возобновляется ряд пригородных рейсов из Петрозаводска

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Как сообщили в ГУП "Карелавтотранс", с 1 апреля возобновлено выполнение рейсов на двух пригородных маршрутах.

На маршруте № 139 "Петрозаводск - Сяпся через деревню Падозеро" будет выполняться один ежедневный рейс: отправление из Петрозаводска в 15.45, прибытие в Падозеро в 16.45, прибытие в Сяпсю в 17.15; отправление из Сяпси в 17.20, прибытие в Падозеро в 17.45, прибытие в Петрозаводск в 18.45;

На маршруте № 113 "Петрозаводск - Машезеро через Лососинное, Шапшезеро" по средам и субботам будут выполняться по два рейса (с заездом в Лососинное и в Шапшезеро только в прямом направлении):

- отправление из Петрозаводска в 9.30, прибытие в Лососинное 17 км в 10.05, прибытие в Шапшезеро в 10.30; прибытие в Машезеро в 10.50, прибытие в Петрозаводск в 11.40;

- отправление из Петрозаводска в 16.00, прибытие в Лососинное 17 км в 16.35, прибытие в Шапшезеро в 17.00; прибытие в Машезеро в 17.20, прибытие в Петрозаводск в 18.10.

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