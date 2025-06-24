Карьер турбазе не сосед? Владельцев гостевых домов в Карелии не устраивает возобновление работы горнодобывающего предприятия

С развитием внутреннего туризма в отрасли стремительно растет доля серого бизнеса, который не попадает под контроль государства.
Вопрос безопасности услуг, налогообложения и экологии здесь стоит особенно остро. Снимая ренту с рекреационных ресурсов, нелегально работающие предприниматели не соблюдают законы и ничего не отдают взамен. О проблеме не раз заявлял вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.
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https://stolicaonego.ru/analytics/karer-turbaze-ne-sosed/
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