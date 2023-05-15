С ремонта поселковой школы в Карелии «пропал» подрядчик

Глава Минобраза республики рассказал о капремонте школ и о том, сможет ли он завершиться во всех заведениях до 1 сентября.

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев рассказал о ситуации с капремонтом школ республики.

По словам министра, в 2023 году должен завершится капремонт 29 школьных зданий. В их число, главным образом, входят школы 30-60-х годов постройки. На завершающем этапе находятся 9 зданий, ещё 20 — в самом разгаре работ.

К вхождению в федеральную программу капремонта Минобраз республики готовит ещё 74 школьных здания — их отбор будет проведен нынешним летом.

Рассказал Роман Голубев и о ходе ремонта в Шуйской школе — там пришлось по ходу ремонта дважды решать возникшие проблемы с подрядчиком.

«Сначала в конце 2022 года школе пришлось расторгать договор с подрядчиком, который должен был заменить инженерные сети, что, в свою очередь, задерживало остальные работы. На смену ему пришёл другой, который с этой работой справился. Казалось бы, можно выдохнуть, ведь подрядчики — молодцы, делают в темпе и качественно. Однако, когда дело дошло до внутренних, косметических работ, уже другие строители пропали с объекта, а представители компании стали редко выходить на связь, с ними пришлось долго договариваться о встрече, на которой можно было бы решить возможные проблемы», — рассказал глава Минобраза. — Итого, сегодня уже две недели на площадке находится только второй подрядчик, который не может приступить к своей части работы без первого. У родителей есть резонные вопросы к неконтролируемому доступу на территорию школы. Администрация района ведёт претензионную работу по всем этим моментам, а уже на завтра назначена итоговая встреча в нашем министерстве, на которой будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве с этим подрядчиком. Кредит доверия, несомненно, уже утрачен, поэтому в случае необходимости будем принимать жесткие меры».

По словам Романа Голубева, основной объем работ уже выполнен, поэтому вполне реально открыть школу к началу учебного года.