«С Сашей и ребятами все хорошо». Супруга карельского эколога Марковского опровергла информацию о пропаже мужа

Информация о том, что Александр Марковский, его сын Сергей и друг Максим пропали в лесах в Вологодской области, появилась в группе Вологодского поисково-спасательный Отряд «Ты не один».

Сообщалось, что 14 июня 50-летний Марковский с двумя 17-летними молодыми людьми ушли на деревянной лодке с мотором из деревни Устье Тотемского района Вологодской области, где пропали. На них были спасательные жилеты. Телефон Александра не отвечает. Их объявили в розыск.

Супруга Александра Марковского прокомментировала для «Столица на Онего» данную информацию.

— С Сашей и с ребятами все хорошо. Они идут вверх по Сухони от деревни Устье. В путешествии находятся всего два дня. Идут Саша, Серёжа (наш сын) и Сережин друг Максим. Там нет связи от слова совсем. Мама Максима переволновалась, что не могла долго дозвониться до сына и позвонила сегодня поисковикам. Потом информация попала в СМИ. Никаких поводов для волнения сейчас нет. Александр недавно вышел на связь и сообщил, что у них всё в порядке!

Александр Марковский — известный в Карелии и очень опытный эколог, специалист по лесу, с большим опытом экспедиций, который, действительно, в лесу ориентируется прекрасно.