С сегодняшнего дня автобусы из Петрозаводска будут заезжать в Машезеро чаще

ГУП "Карелавтотранс" сообщает об изменениях с 8 мая на всех рейсах маршрута № 110 "Петрозаводск - Шапшезеро через Машезеро".

Заезд в деревню Машезеро осуществляется как в прямом, так и в обратном направлениях (то есть автобус следует по маршруту "Петрозаводск – Машезеро – Шапшезеро – Машезеро – Петрозаводск").

Отправление из Петрозаводска в 9.30; 13.45 и 18.00; прибытие в конечный пункт Шапшезеро в 10.45; 15.00; 19.15; прибытие на автовокзал Петрозаводска в 12.00; 16.15; 20.30. Заезд в деревню Машезеро в 10.25 (на Шапшезеро) и в 11.05 (в город); в 14.40 (на Шапшезеро) и в 15.20 (в город); в 18.55 (на Шапшезеро) и в 19.35 (в город).