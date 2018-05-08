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Новости. Общество
10:26, 08 Мая 2018

С сегодняшнего дня автобусы из Петрозаводска будут заезжать в Машезеро чаще

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ГУП "Карелавтотранс" сообщает об изменениях с 8 мая на всех рейсах маршрута № 110 "Петрозаводск - Шапшезеро через Машезеро".

Заезд в деревню Машезеро осуществляется как в прямом, так и в обратном  направлениях (то есть автобус следует по маршруту "Петрозаводск – Машезеро – Шапшезеро – Машезеро – Петрозаводск").

Отправление из Петрозаводска в 9.30; 13.45 и 18.00; прибытие в конечный пункт Шапшезеро в 10.45; 15.00; 19.15; прибытие на автовокзал Петрозаводска в 12.00; 16.15; 20.30. Заезд в деревню Машезеро  в 10.25 (на Шапшезеро)  и в 11.05 (в город); в 14.40 (на Шапшезеро) и в 15.20 (в город); в 18.55 (на Шапшезеро) и в 19.35 (в город).

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