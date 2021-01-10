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С сегодняшнего дня водителей, не оплативших проезд по платной дороге, ждет штраф

Новости. Общество
18:40, 10 Января 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Вступил в силу закон о штрафах за проезд по платным дорогам без оплаты.

Если неоплаченный проезд был зафиксирован камерами более одного раза в течение суток, то водителя могут оштрафовать лишь единожды, уточнил ТАСС.

Закон о введении штрафов до 5 тыс. рублей за неоплаченный проезд по платным дорогам вступает в силу в воскресенье, 10 января. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря 2020 года.

Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Неисполнение обязанности по оплате проезда по платным автодорогам или участкам дорог повлечет штраф для владельца транспортного средства или водителя машины иностранного перевозчика в размере 1,5 тыс. рублей, для водителей грузовиков и автобусов - 5 тыс. рублей.

Если владелец транспортного средства оплатил проезд не позднее 20 дней после вынесения постановления о правонарушении, то он освобождается от ответственности, а если постановление о штрафе было доставлено заказным письмом после 20 дней с момента вынесения, то данный срок подлежит восстановлению. При этом если неоплаченный проезд был зафиксирован камерами более одного раза в течение суток, то водителя могут оштрафовать лишь единожды.

Принятый закон направлен на внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы (free-flow). Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы, отмечалось в пояснительной записке к документу. Введение системы free-flow исключает создание классических пунктов взимания платы, на дорогах не будет шлагбаумов. По сути, оплата проходит после проезда, в связи с чем необходимы законодательные меры по пресечению бесплатного пользования такими трассами.

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Комментарии

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бюджет
2021-01-10 19:27:23
Все правильно, мы же с иглы слезли, голова сказал.
кир
2021-01-10 18:58:41
Пофиг.
Гость
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