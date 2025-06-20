С сентября планируется повысить госпошлины для автовладельцев

Минфин планирует с сентября повысить стоимость ряда услуг для водителей.

В России хотят удвоить пошлину за получение водительских прав. Соответствующий документ согласовали профильные ведомства. Законопроект Минфина оказался в распоряжении редакции.

За обычные права теперь придется заплатить 4-6 тысяч рублей вместо 2-3 тысяч. Международное водительское удостоверение подорожает с 1,6 до 3,2 тысячи рублей.

Получение ПТС будет стоить 1,2 тысячи рублей вместо 800. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля подорожает с 1,5 до 4,5 тысячи рублей.

Новые номера для машины обойдутся в 3 тысячи вместо 2 тысяч, для мотоциклов и прицепов — 2,25 тысячи вместо 1,5 тысячи.

Также вырастут пошлины за свидетельство о безопасности транспортного средства (с 1,5 до 4,5 тысячи), разрешение на переделку авто (с 1 до 3 тысяч) и допуск к перевозке опасных грузов (с 1,5 до 2,25 тысячи рублей).