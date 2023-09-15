С собственника коровы взыскали более ста тысяч рублей

Пудожский районный суд взыскал с собственника животного ущерб в пользу автовладельца.

Пудожский районный суд взыскал с собственника коровы в пользу владельца автомобиля ущерб, причиненный в результате ДТП, рассказали в пресс-службе инстанции 15 сентября.

Владелец автомобиля обратился в суд с заявлением к собственнику коровы: в октябре 2022 года на дороге Пудожа автомобиль столкнулся с коровой, резко вышедшей на проезжую часть.

В результате ДТП транспорт получил повреждения. В связи с нарушением ответчиком норм, регулирующих содержание животных и допустившего возникновение столкновения, истец просил взыскать материальный ущерб в размере 184 800 рублей, а также судебные расходы.

Ответчик не согласился с размером причиненного ущерба, поскольку автомобиль истца до наезда на корову также участвовал в ДТП и имел значительные повреждения.

Суд принял в качестве доказательства заключение экспертизы, поскольку эксперт учел участие автомобиля в аварии до столкновения с коровой, в результате которого также получил значительные повреждения.

Суд взыскал с владельца животного в пользу собственника автомобиля ущерб в размере 101 300 рублей согласно выводам экспертизы. Кроме того, в пользу истца взыскали судебные расходы пропорционально удовлетворенным требованиям.