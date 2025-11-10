Жители жилого комплекса «Александровский» перекрыли проезд по улице Казарменской

После происшествия 10 ноября, когда велосипедист снес шлагбаум в жилом комплексе, жильцы заблокировали часть дороги общего пользования собственными автомобилями.

Жильцы жилого комплекса «Александровский» в Петрозаводске вновь перекрыли проезд по части улицы Казарменской. На этот раз они использовали для этого свои личные автомобили, сообщает телеграм-канал «Новости Петрозаводска и Карелии». Это произошло после того, как ранее установленный ими шлагбаум был снесен.

— С такими правами мы далеко не уйдем, — возмущаются подписчики сообщества в Телеграме.

Конфликт вокруг этого участка дороги продолжается с конца июня, когда шлагбаум был установлен впервые. Его появление тогда вызвало недовольство других горожан, которые сочли это ограничением движения по дороге общего пользования. Однако позже Госавтодорнадзор подтвердил право жильцов на установку заграждения, рассказали в канале «Новости Петрозаводска и Карелии».

Напомним, 10 ноября водитель велосипеда пробил шлагбаум, перекрывавший въезд на территорию ЖК «Александровский» в столице Карелии.