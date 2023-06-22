«С тяжелым сердцем»: Красный Крест просит помочь погорельцам из райцентра Карелии

Пострадавшим от страшного пожара в Медвежьегорске по-прежнему требуется помощь, сообщили общественники в Карелии.

В паблике «Российский Красный Крест | Республика Карелия» 24 июня обратились к жителям республики.



«С тяжелым сердцем мы обращаемся к вам с просьбой о помощи для пострадавших от страшного пожара, который произошел в нашем городе Медвежьегорск 20 июня. В результате этого происшествия один дом полностью сгорел, а два других значительно пострадали, 28 человек остались без крова и сейчас нуждаются в нашей поддержке и помощи», - говорится в сообщении.



Средства пойдут, в частности, на ремонт поврежденных домов, чтобы пострадавшие могли вернуться к нормальной жизни как можно скорее, говорится в сообщении.



«Даже небольшая сумма может иметь огромное значение и сделать разницу в жизни пострадавших. Каждая пожертвованная копейка будет использована исключительно для целей, связанных с восстановлением и поддержкой пострадавших», - сказано в обращении.



Реквизиты размещены в паблике. Напомним, 20 июня, в 17.40, в ЕДДС стало известно о крупном пожаре в райцентре. Изначально загорелась одна из хозпостроек на улице Артемьева, огонь с которой перекинулся на жилой дом.



На место прибыли пожарные расчеты — все силы района, 20 человек на трех автоцистернах, а также пожарный поезд. Огонь в это время уже бушевал в 8-квартирном доме 1956 года постройки — он в итоге сгорел полностью.



В 19.00 пожар локализовали. Погибших и пострадавших не было. Всего в двух деревянных домах проживало 28 человек — всех расселили в пункты временного размещения, в том числе в гостиницу, обеспечили горячим питанием.







Также напомним, комплексный центр социального обслуживание республики принимает вещи и предметы первой необходимости для людей, пострадавших при пожаре в Медвежьегорске.



Семьям погорельцев нужны одежда и обувь – детская, женская и мужская. Соцработники отдельно просят приносить вещи чистыми и по сезону.



Необходимы постельные принадлежности: одеяло, подушки, постельное белье, а также посуда, средства личной гигиены и бытовой химии.



Неравнодушных людей ждут по адресу: Медвежьегорск, улица Дзержинского, 6, второй этаж, кабинет № 6.



Справки по телефонам в Медгоре: 5-12-29, 5-15-15.