С ценами на квартиры в Карелии «происходит что-то необычное», заявили в Гильдии риелторов

Ситуация на рынке недвижимости в Карелии отличается непредсказуемостью и трудно прогнозируется.

Об этом сообщил «Столице на Онего» президент Гильдии риелторов Карелии Илья Политов.

«Я в сфере недвижимости работаю уже больше 15 лет, и то, что происходить сейчас — наблюдаю впервые. Взять хотя бы стоимость квартир на первичном рынке. Их цена впервые может превзойти цены на вторичном в два раза. Можно ли назвать то, что происходит кризисом? Не знаю. Но что-то очень необычное точно…. Непредсказуемость. Это — главное, что сейчас происходит на рынке. Если во время финансовых кризисов можно делать прогнозы, потому что есть какие-то объективные данные — цифры статистики, историческая перспектива, то подобные ситуации, как сейчас, всегда уникальны», — сказал Политов.

В рубрике «Уроки выживания» он рассказал, стоит ли сейчас вкладывать деньги в недвижимость, и какие есть рецепты борьбы с кризисом. Читайте об этом в статье «Почему покупка квартиры перестала быть признаком благополучия».