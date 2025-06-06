С туристов в Анапе будут брать расписки о запрете купания

В Анапе отдыхающих просят подписать уведомление о закрытии пляжей.

Соответствующий документ теперь гости подписывают при заселении.

Это дополнительная мера, направленная на информирование туристов о рисках для здоровья — возможных кожных заболеваниях, аллергии, отравлениях из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Для акцентированного информирования гостей в анкету для проживания добавили специальный пункт (№ 13), где прописан запрет на посещение пляжей и купание в море в связи с опасностью для здоровья. Гости расписываются после прочтения», — приводятся слова директора санатория «Надежда» Владимира Бобяка.

Владимир Бобяк сообщил, что в целях безопасности в этом году пляжи не будут укомплектованы лежаками, на них будут присутствовать спасатели, в обязанности которых входит предупреждать посетителей о нежелательности пребывания на пляже и запрете на купание.

В качестве безопасной альтернативы туристам предлагается использовать бассейны на территории гостиниц и санаториев.

Напомним, 150 пляжей (141 в Анапе и 9 в Темрюкском районе) остаются закрыты для отдыхающих. Здесь нельзя отдыхать и купаться из-за последствий разлива мазута. До сих пор водолазы поднимают со дна нефтепродукты. У воды установили запрещающие таблички.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Очистка моря и пляжей продолжается. По прогнозам специалистов, последствия экологической катастрофы растянутся на годы.

Ранее «Столица» рассказывала, где на Черном море чистая вода и пляжи.

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