С улиц Петрозаводска за ночь вывезли 200 тонн снега

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Глава администрации карельской столицы рассказала о работе подрядчика в ночь на 18 декабря.

За минувшую ночь на 18 декабря подрядчик вывез с улиц Петрозаводска 200 тонн снега. Об этом сообщила глава администрации города.

«В ближайшее время сохранится отрицательная температура, ночью — до минус 14-18 градусов. По прогнозам, высота снежного покрова будет увеличиваться», — написала Инна Колыхматова.

По словам главы администрации Петрозаводска, резкое потепление ожидается в пятницу, и коммунальщиков ждет новый вызов — гололед.