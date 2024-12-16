С улиц Петрозаводска за ночь вывезли 200 тонн снега

Глава администрации карельской столицы рассказала о работе подрядчика в ночь на 18 декабря.
За минувшую ночь на 18 декабря подрядчик вывез с улиц Петрозаводска 200 тонн снега. Об этом сообщила глава администрации города.
«В ближайшее время сохранится отрицательная температура, ночью — до минус 14-18 градусов. По прогнозам, высота снежного покрова будет увеличиваться», — написала Инна Колыхматова.
По словам главы администрации Петрозаводска, резкое потепление ожидается в пятницу, и коммунальщиков ждет новый вызов — гололед.
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