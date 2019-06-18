С улицы Бесовецкой в Петрозаводске убрали сгоревший сарай и свалку мусора

Работы организовала администрация Петрозаводска, а выполнило предприятие "Автоспецтранс", сообщили в городской мэрии.

Завершены мероприятия по очистке территории, прилегающей к многоквартирному дому №15А по улице Бесовецкой. Специалисты ПМУП "Автоспецтранс" снесли и вывезли остатки сгоревшего сарая для хранения дров и ликвидировали свалку, которая образовалась на месте разрушенного строения.

Работы выполнены в соответствии с приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения безопасности граждан и приведения в надлежащее состояние городских территорий.



фото Администрация Петрозаводска