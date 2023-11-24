«С уважением отношусь к людям дела», — Парфенчиков рассказал об олонецком предпринимателе

Свое дело при финансовой помощи органов занятости в Олонецком районе Карелии открыли 35 безработных в этом году.

«Познакомился с Дмитрием Гребенниковым. Олончане его знают — несколько лет назад Дмитрий открыл в городе станцию техобслуживания. Сегодня здесь ремонтируют легковые и грузовые машины, а также мототехнику», — поделился в личном профиле глава Карелии.





По словам Артура Парфенчикова, на первом этапе начинающему предпринимателю очень помогла поддержка по линии центра занятости. Благодаря финансовой помощи (получил ее, защитив бизнес-план), к которой добавил собственные сбережения, Дмитрий тогда приобрел первый подъемник.

«Теперь в мастерской — два бокса, небольшой магазинчик с запчастями. В компании работают 8 человек", рассказал руководитель региона.





«Всегда с уважением отношусь к людям дела. Собственный бизнес, пусть даже небольшой, требует большой самоотдачи, а иногда и смелости. Поэтому стараемся максимально поддерживать предпринимательскую инициативу земляков. К слову, в этом году только в Олонецком районе свое дело при финансовой помощи органов занятости открыли 35 безработных», — написал Артур Парфенчиков.

Напомним, благодаря господержке семья из Карелии, создавшая собственную незамерзайку для авто, открыла бизнес.