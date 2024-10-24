С вечера 30 октября в Кеми и Рабочеостровском не будет холодной воды

Коммунальный ресурс отключат с 30 октября с 23 часов до 03 часов 31 октября.

В паблике администрации Кемского района сообщили о плановом отключении холодного водоснабжения жителей Кеми и п. Рабочеостровск 30 октября с 23 часов 00 минут до 03 часов 00 минут 31 октября.

Временные неудобства связаны с проведением работ по замене обводной задвижки на резервуаре чистой воды. Осушение резервуара при выполнение данных мероприятий не требуется. Работы необходимы для последующей замены фильтров на насосно-фильтровальной станции и очистки резервуара чистой воды, учточнили в сообществе.