С владельца напавшей на человека собаки в Карелии взыскали 350 тысяч рублей

В Минсельхозе Карелии напомнили, что самовыгул животных запрещен. Действуют внушительные штрафы.

Собака породы майорский мастиф напала на человека в 2023 году. В тот момент животное гуляло одно, что запрещено законом. Хозяина привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ за самовыгул питомца, рассказали в Минсельхозе Карелии.

— Виновному назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

За компенсацией морального вреда в суд обратился пострадавший. Иск был удовлетворен. Владелец собаки должен выплатить 350 тыс. рублей.

Минсельхоз Республики Карелия призывает владельцев кошек и собак неукоснительно соблюдать требования законодательства в области обращения с животными. По данным ведомства, с начала года в республике составили более шестидесяти протоколов за самовыгул собак.