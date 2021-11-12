С запахом болота и цветов ассоциируется Петрозаводск у жителей России

Столица Карелии вошла в десятку популярнейших «ароматных» городов России — помимо болота, туристы вспоминают чистый воздух и воду.

Как пишет российский сайт бронирования Tvil.ru, калининградские парфюмеры разрабатывает коллекцию ароматов, символизирующих разные регионы России. Авторы рассчитывают, что парфюм будут распрыскивать в музеях, общественных местах, выставках, чтобы люди запоминали запах и потом по нему вспоминали место, в котором побывали. И, конечно, духи будут новым сувениром.

Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выявил, чем пахнут города России и какие ароматы привлекают туристов.

Аромат Петрозаводска попал в десятку самых популярных запахов России. Столица Карелии ассоциируется у туристов с цветочной сладостью и водой, чистым воздухом и болотами.

В тройку популярных ароматов вошли также Ялта с запахом можжевельника и моря, Сочи с ароматом магнолий и Санкт-Петербург с запахом воды и холода.

Кроме того, Москва ассоциируется с запахом фастфуда и стройки, Тула — с ароматом пороха, а Самара — с запахом Жигулевского пивзавода и «Шоколадки».

Десять популярных запахов в городах России у туристов:

Ялта — аромат хвои и моря, 29%

Сочи — запах моря и магнолии, 20%

Санкт-Петербург — запах воды и холода, 17%

Калининград — запах марципана, Куршской косы, янтаря и старого Кёнигсберга, 9%

Москва — запах метро, стройки и фастфуда, 8%

Самара — запах Волги, Жигулёвского пивзавода и «Шоколадки», 8%

Суздаль — аромат мёда, яблок и старины, 5%

Тула — запах пряников, чая из самовара и пороха, 3%

Петрозаводск — цветочная сладость и вода, чистый воздух, болота, 1.5%

Владивосток — острый запах морской воды и водорослей, 1.5%